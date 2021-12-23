Путин объяснил хорошие отношения с Италией

Российско-итальянские отношения при новом премьер-министре страны Марио Драги также носят доброжелательный характер, сообщил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«У нас отношения, насколько я их чувствую, между Италией и Россией сложились если не как показательные, то как хорошие, устойчивые. Мне кажется, что это имеет такой надпартийный характер вне зависимости от тех сил, которые сегодня возглавляют Италию, правительство [страны]. Все-таки мы продолжаем то, что было заложено господином [Сильвио] Берлускони. Ведь это он был инициатором укрепления отношений между Россией и НАТО. Он предложил ряд проектов долгоиграющих, в том числе, кстати, в сфере малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

По его словам, это развитие продолжается вне зависимости от тех сил, которые оказываются на вершине политической власти. Национальный надпартийный консенсус является ключевым в отношениях между странами.

«Конечно, Италия – страна НАТО, страна Евросоюза. Но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сейчас сказал. Надеюсь, что так и будет. Мы с господином Драги неоднократно говорили по телефону, мы с ним в контакте, очень доброжелательно и содержательно [говорили]. По ряду вопросов, которые интересуют и Итальянскую республику в сфере развития наших экономических связей», – подчеркнул президент.

Он отметил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений и в нормализации отношений РФ и НАТО.

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