 

Путин ответил на вопрос о ценах на уголь в России

23.12.2021, 15:00, Новости дня
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Несмотря на подорожание энергоносителей в России, необходимо было обеспечить соответствующий объем запасов для прохождения отопительного сезона, сообщил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.

Главе государства задали вопрос про отопительный сезон на Алтае: что может сделать федеральная власть, чтобы регионы могли жить с новыми ценами на уголь. По словам журналистки, отопительный сезон идет, но цены на сырье для муниципалитетов остаются высокими.

«Для этого существуют субсидии. Мы ведь не случайно внесли изменения в конституцию, связанные с тем, что все уровни публичной власти являются единой системой. Несмотря на подорожание, надо было обеспечить необходимые объемы, без оговорок. То, что уголь подорожал, хорошо, просто надо было своевременно организовать закупки. Это просто недопущение муниципалитетов и регионов», – сказал Путин.

Ранее директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики Сергей Мочальников рассказал, что запасов угля в РФ при современном уровне добычи хватит на 350 лет, в 2021 году рост добычи угля составит 6% к 2020-му. 

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