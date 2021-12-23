Обвиняемый в поджоге томской «Ленты» арестован

В Томске по ходатайству следователей регионального УМВД заключен под стражу обвиняемый в поджоге гипермаркета, информирует УМВД по Томской области.

Предполагаемый поджигатель арестован на два месяца. В УМВД напомнили, что его задержали по горячим следам у него дома. Это ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, говорится в сообщении на сайте УМВД.

Напомним, гипермаркет «Лента» в Томске загорелся 21 декабря. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. метров, для его ликвидации задействовали 86 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Тушили здание 11 часов. По предварительным оценкам, ущерб может составить до 3 триллионов рублей.

Мужчину уже задержали. Причиной поджога гипермаркета «Лента» сотрудником подрядной организации стали неприязненные отношения с менеджером торговой сети.