Путин объяснил, почему не берет Мишустина на отдых вместе с Шойгу

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.

Журналист Life спросил у Путина, есть ли у него любимчики среди министров, кому из них «премия, а кому больше всех досталось», а также задал вопрос о том, почему президент и глава Минобороны не берут Мишустина в тайгу.

«Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?», – пошутил в ответ глава государства.

Глава государства указал, что у него нет любимчиков среди министров, хотя некоторые члены администрации и правительства действительно заслуживают поощрения. Вместе с тем, на его взгляд, выделять кого-то не стоит – нужно оценивать работу коллектива.

По словам Путина, если он видит, что кто-то из членов правительства «недорабатывает», то он обратит на это внимание, несмотря на уровень личных отношений.

Говоря об отдыхе в тайге, Путин отметил, что поездки туда уже стали традицией, в Сибири сложилась уникальная экосистема и живут уникальные люди: «Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить – в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд РФ – это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом».

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