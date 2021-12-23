Мнение: Главари…

Самое удивительное в аресте ректора Казанского университета, члена «Единой России», депутата республиканского парламента, бывшего главы администрации Елабуги Ильшата Гафурова в том, что этот арест в Татарстане мало кого удивил.

Точнее, многие удивились, что его вообще арестовали, а вот возможная причастность бывшего чиновника, назначенного ректором Казанского университета к кровавым преступлениям, скорей всего, никого не удивило. Это же не первый случай в Татарстане причастности чиновников к заказным убийствам. Не спроста же никто из глав районов не обижался, когда их называли «главарями районов»…

31 августа 2002 года возле собственного дома в селе Нижнее Кучуково Агрызского района Татарстана был расстрелян 50-летний глава администрации Рафис Саетов. Касательное ранение в голову получила его 19-летняя дочь. В убийстве были обвинены 7 человек.

Заказчиком убийства был признан бывший депутат Госсовета Татарстана, предшественник Саетова на посту главы администрации Агрызского района 40-летний Рустам Закиров.

Сейчас в Приволжском райсуде Казани рассматривается уголовное дело в отношении 70-летнего Агляма Садретдинова, экс-главы Буинского района и бывшего министра экологии Татарстана. Он обвиняется в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в получении взяток (ч.ч. 4, 5 ст. 290 УК РФ) за содействие «в приобретении зданий и земельных участков».

По версии следствия Аглям Садретдинов заказал ликвидацию общественника Рашида Садыкова…

По всему выходит, что главари районов не считали заказы на убийства чем-то недопустимым? Время такое было? Или такой была кадровая политика, что главарями районов становились люди, для которых нет ничего святого?

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