“3 млн кубометров в сутки”. Путин заявил, что ФРГ поставляет в Польшу российский газ

“Даже перепродав 1 млрд м3 газа можно заработать почти $1 млрд. Это бизнес. Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем предусмотрено контрактами, теперь продают его. Но это не все. Они в реверсном режиме качают газ, как же можно в аверсном подать? Газ не может одновременно по одной трубе в обе стороны двигаться. Они не заказали и в реверсе включили”, – сказал Путин.

Из ФРГ в Польшу, по его словам поступает 3 млн м3 в сутки.

“У меня есть основания полагать, что этот газ в конечном итоге идет в Украину. Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. Может, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить ситуацию”, – заявил президент России.

Он заявил, что если этот газ попадет на рынок, цена на газ будет меньше.

Контекст:

Национальная акционерная компания “Нафтогаз України” перестала закупать газ у российского газового монополиста “Газпром” в ноябре 2015 года.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

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