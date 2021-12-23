Катеринчук: Порошенко боится предстать перед реформированным им же украинским судом. Он знает, что ничего общего с верховенством права в судах нет

А гетман-то не настоящий!

С 2014-го по 2019 годы Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, активно занимался реформами. Провел он, по его словам, более 144 реформ и больше всего хвастался именно судебной реформой. Теперь седовласый гетман боится предстать перед реформированным им же украинским судом, потому что знает, что ничего общего с верховенством права в судах нет. Бумеранг настигает пятого президента.

По сути подозрения. То, что Порошенко – предатель, лично у меня не вызывает сомнений. Хотелось бы увидеть профессиональную работу прокуроров, которые смогут отстоять подозрение, предоставив доказательства. Кричать Порошенко о политическом преследовании тоже не стоит – потому что опять же он сам уверял, что создал справедливую правоохранительную систему.

Так что не следует Петру Алексеевичу бояться. Следует возвращаться в Украину и, как положено гетману, быть рядом с народом в трудные времена в обстоятельствах возможной агрессии со стороны врага. И доказывать свою невиновность в суде. Уверен, что до 20 января Порошенко не вернется и будет использовать все возможности, чтобы получить поддержку международных партнеров.

Гетман – пока не настоящий. А вот “настоящие” ли судебная система и система обвинения – увидим? Пусть точку поставит суд именем Украины.

Источник: Микола Катеринчук / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—