 

Катеринчук: Порошенко боится предстать перед реформированным им же украинским судом. Он знает, что ничего общего с верховенством права в судах нет

23.12.2021, 14:50, Новости дня
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А гетман-то не настоящий!

С 2014-го по 2019 годы Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, активно занимался реформами. Провел он, по его словам, более 144 реформ и больше всего хвастался именно судебной реформой. Теперь седовласый гетман боится предстать перед реформированным им же украинским судом, потому что знает, что ничего общего с верховенством права в судах нет. Бумеранг настигает пятого президента.

По сути подозрения. То, что Порошенко – предатель, лично у меня не вызывает сомнений. Хотелось бы увидеть профессиональную работу прокуроров, которые смогут отстоять подозрение, предоставив доказательства. Кричать Порошенко о политическом преследовании тоже не стоит – потому что опять же он сам уверял, что создал справедливую правоохранительную систему.

Так что не следует Петру Алексеевичу бояться. Следует возвращаться в Украину и, как положено гетману, быть рядом с народом в трудные времена в обстоятельствах возможной агрессии со стороны врага. И доказывать свою невиновность в суде. Уверен, что до 20 января Порошенко не вернется и будет использовать все возможности, чтобы получить поддержку международных партнеров.

Гетман – пока не настоящий. А вот “настоящие” ли судебная система и система обвинения – увидим? Пусть точку поставит суд именем Украины.

Источник: Микола Катеринчук / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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