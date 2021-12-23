Как решиться на вакцинацию ребенка от коронавируса?



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COVID-19 и дети

Пока что ВОЗ не рекомендует массово прививать детей от COVID-19, однако дело вовсе не в опасности вакцин, а в опасении, что их не хватит на всех. Считается, что дети переносят коронавирус легко, и нет смысла тратить вакцину на них, пока непривитыми остаются наиболее уязвимые группы, например, пожилые.

Действительно, долгое время считалось, что коронавирус относительно безопасен для детей. Однако с появлением новых штаммов ситуация стала меняться. По данным Минздрава, на детей приходится только 5% заражений. Только у половины заболевших детей есть яркие симптомы: высокая температура, кашель, встречаются и желудочно-кишечные расстройства. Всего за время пандемии в РФ от COVID-19 умерли 350-400 детей.

Эти цифры могут обнадеживать, дети умирают от коронавируса в 300-400 раз реже, чем взрослые. Но в практике врачей достаточно историй о маленьких пациентах на ИВЛ. К тому же дети могут «приносить» COVID-19 домой, заражать родственников, в том числе пожилых или имеющих хронические заболевания.

Среди моих пациентов есть дети, побывавшие на ИВЛ из-за COVID-19. Есть дети, которые заболевали, приносили COVID-19 домой, после чего заражались и умирали их пожилые родственники. Поэтому ответ на вопрос прост: детей нужно прививать, чтобы снизить как их собственные риски заболевания, так и риски тех, кто с ними контактирует. Важно успокоить родителей заранее: одобрение вакцины для подростков — это возможность, а не повинность. Это их выбор, и мы, врачи, можем лишь убеждать их, но не заставлять».

Бутрий Сергей Александрович

эксперт

Клиника Рассвет: врач-педиатр, главный врач детской клиники, автор блога “Заметки детского врача”

Мини-Спутник

В РФ нет ни одной прививки, которую государство принуждало бы делать. В целом, любая вакцинация — это возможность защититься от болезни, а не повинность. Благодаря прививкам, в РФ долгое время практически не было случаев заражения смертельно опасной корью. И только в последние годы из-за отказа родителей прививать детей стали вновь происходить вспышки этого заболевания.

Все, что касается вакцинации, прописано в законе №157 «об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». В национальном календаре прививок — 12 пунктов. Но прививать ребенка или нет, решают только родители. Однако надо помнить, что непривитому ребенку могут отказать в посещении детского сада или школы, поскольку это может быть опасно для окружающих. Дети старше 15 лет имеют право сами принимать решение о вакцинации.

От коронавируса в РФ прививают вакциной «Спутник М» — это буквально мини-версия «Спутника V», с концентрацией действующего вещества меньше в 5 раз. «Большой “Спутник”» — это хорошо изученная вакцина. Результаты испытаний публикуют не только отечественные ученые, но и зарубежные специалисты.

Привить или не привить

Если говорить о рисках, связанных с вакцинацией от COVID-19, то и для детей, и для взрослых остаются актуальными побочные эффекты. Как правило, это недомогание, повышение температуры тела и другие симптомы простуды, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней. В редких случаях развивается аллергия, иногда тяжелая. Однако, чтобы уменьшить риски всем вакцинированным рекомендуют 20-30 минут подождать в стенах медучреждения, чтобы врачи могли оперативно помочь в случае анафилаксии.

Среди несомненных плюсов вакцинации стоит отметить безопасность для всей семьи. Привитый ребенок не будет так активно разносить инфекцию в доме. Это важно не только для семей, но и для всего общества. Конечно, вакцинированные тоже болеют и заражают других, но в разы меньше.

К тому же вакцинация серьезно снижает риск тяжелого течения болезни. Это особенно важно для детей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

«Мне довольно сложно понять, почему люди так придирчивы к рискам вакцины от коронавируса и при этом так легкомысленно относятся к рискам самого коронавируса? Как врач, привыкший работать с самыми разными вакцинами и видеть как редкие легкие реакции на прививки, так и редкие, но очень тяжелые последствия диких инфекций у непривитых детей, я воспринимаю такую избирательность как инфантильные капризы. Это как если бы солдаты на войне жаловались, что бронежилеты натирают и вообще не тестировались в нормальных исследованиях. Эй, вы серьезно? Тут пули свистят, с бронежилетом в любом случае лучше, чем без него, и мозоли от него куда легче пулевого ранения. Почему вообще нужно все это объяснять?»

Бутрий Сергей Александрович

эксперт

Клиника Рассвет: врач-педиатр, главный врач детской клиники, автор блога “Заметки детского врача”