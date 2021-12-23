Путин предложил назначить его адвокатом Деда Мороза

Президент России Владимир Путин заявил, что может стать адвокатом Деда Мороза и защитить его от иска одного из россиян. Об этом он рассказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

Журналисты из Вологодской области сообщили главе государства, что накануне некий юрист подал в суд на Деда Мороза за то, что волшебник не дарит ему подарки уже 23 года. В ответ Путин шутливо отметил, что тоже является профессиональным юристом может оправдать зимнего чародея. Президент напомнил, что Дед Мороз дарит подарки лишь тем, кто хорошо себя вел и посоветовал истцу поразмыслить над своим поведением, чтобы найти корень проблемы, пишет РИА ФАН.