Анастасия Макеева попрощалась со спокойной жизнью после очередного замужества

Анастасия Макеева весной вышла замуж в четвертый раз. Этот брак превратился для актрисы в «ад».

После трех неудачных браков Анастасия Макеева решила не афишировать свою личную жизнь. Звезда кино долгое время скрывала новые отношения, пока весной этого года не вышла замуж за очередного избранника. Им стал бизнесмен Роман Мальков, с которым Макеева познакомилась во время обустройства дачи. Впервые актриса опубликовала совместное фото зимой 2020, и СМИ сразу же начали рыться в биографии возлюбленного.

Макеева быстро овладела сердцем Малькова, и уже весной житель публично сделал ей предложение на сцене театра. Журналисты пустили слух о том, что предприниматель позвал артистку замуж, будучи еще в браке с бывшей женой. К тому же, у семьи есть четыре общих ребенка. Анастасия Макеева постоянно защищала своего избранника и советовала СМИ не распространять бред озлобленной экс-жены. Бывшая Малькова всеми силами пыталась испортить жизнь влюбленным. Она давала множество интервью, от которых общество узнало не очень хорошую информацию о бизнесмене. Например, по ее словам, отец четырех детей отказался платить алименты и рассказал об уходе из семьи через смс.

Люди начали осуждать Анастасию Макееву, якобы она увела мужа из счастливой семьи. Звезда не выдержала такого напора, у нее случился нервный срыв. Мальков всячески поддерживал супругу и пытался защитить ее от недоброжелателей. Масла в огонь подливали дети бизнесмена. Дочь Малькова заявила, что хочет встретиться с Макеевой в судье, и что папа для нее уже стал чужим человеком. Несмотря на весь нагатив, у актрисы сейчас только одна цель – стать мамой. За свои 40 лет Макеевой не удалось испытать счастья материнства, несмотря не попытки ЭКО. Звезда мечтает осчастливить мужа наследником, и даже уже обустроила детскую комнату. Об этом информирует Слово и Дело.