 

Вероятность осложнений у больных «омикроном» меньше на 20%

23.12.2021, 14:28, Разное
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Ученые заявили, что пациенты с «омикроном» реже попадают в больницу. Риск госпитализации таких больных уменьшился на 20%.
Британские исследователи провели исследование и выяснили, что больные «омикроном» намного реже сталкиваются с осложнениями. При заражении «омикроном» риск попасть в больницу снижается на 20%, по сравнению с инфицированием «дельтой». К тому же, вероятность того, что больной проведет ночь в медицинском учреждении, уменьшается на 40-45%.

Шотландские эксперты тоже занялись изучением статистики госпитализаций больных «омикроном». По их данным, люди с данным штаммом коронавируса намного реже нуждаются в специализированной медицинской помощи. Например, в один момент госпитализированных с «дельтой» было 47 человек, а с «омикроном» – 15.

Несмотря на положительную статистику, специалисты обеспокоены быстрым распространением нового штамма ковида. Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, что иммунная система человека в некоторых случаях может быть бессильна против «омикрона», даже у тех, кто прошел полную вакцинацию. Об этом информирует Полит Эксперт.



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