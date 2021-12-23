Мнение: Почему Алису сложно исключить из МГУ

Отец той самой девочки Алисы, которая доставляет сейчас столько проблем МГУ, пишет в своём блоге в Живом Журнале о первом экзамене. Краткая суть поста и комментариев: факультет играет грязновато. Экзамен у Алисы принимали полтора часа, задали несколько десятков дополнительных вопросов. Я сам был студентом, и я отлично знаю, что это значит: девочку либо усердно «валили», либо усердно «вытягивали», иначе допрос занял бы никак не больше 20 минут. При этом вариант «вытягивали» представляется мне, извините, маловероятным.

https://who-stole-tarts.livejournal.com/206886.html

Понятно, что всё это очень мутно. Понятно, что господин Тепляков (отец Алисы Тепляковой) — фигура очень противоречивая, чтобы не сказать больше. Чего стоит только решение отдать ребёнка на психологический факультет, на котором есть предметы строго 18+, и на котором значительная часть студентов с преподавателями — люди с диагнозами, если вы понимаете, о чём я. Сам господин Тепляков, насколько помню, мотивировал тем, что он сам когда-то закончил психфак, но всё же для нормальной учёбы куда как лучше подошло бы почвоведение, например.

Некоторые комментаторы возмущаются выбором психфака из-за того, что двенадцатилетние психологи никому не нужны. Вот тут как раз возражу. Должностей для них полно: помощник вожатого, а чуть позже вожатый, например. Это даже если не упоминать аспирантуру — надёжное прибежище для тех, кто не может найти нормальной работы по специальности.

В любом случае, возня с отдельными строгими экзаменами для неудобной студентки выглядит некрасиво. Тот факт, что Алиса вообще поступила в вуз в свои 8 или 9 лет, может объясняться двумя причинами.

1. Или Алиса действительна способна учиться примерно на равных с 17-летними студентами. Тогда школьную систему образования надо серьёзно реформировать, ибо она крайне неэффективна.

2. Или Алиса на равных со «взрослыми» студентами учиться неспособна, однако вполне способна выполнять формальные требования к этим студентам. Тогда получается, что вузовское образование ничего не стоит, так как систему зачётов-экзаменов несложно продавить или обмануть.

Исходя из опыта наблюдений, я полагаю, что работают обе причины. Во-первых, школы действительно крайне неэффективны. Смышлёный ребёнок может осваивать школьную программу в 5-10 раз быстрее — как за счёт нормально выстроенного процесса обучения, так и за счёт отказа от заучивания наизусть явно второстепенных «справочных» знаний.

Во-вторых, для получения экзамена в вузе зачастую действительно не надо ничего знать. Достаточно физически присутствовать на всех занятиях, чтобы преподаватель запомнил твоё лицо, и уметь отреагировать на ключевые слова какой-нибудь невнятной репликой по теме.

— Расскажите теперь о Юнге.

— Ученик Фрейда, архетипы, коллективное бессознательное. Придумал ассоциативный тест.

— А что такое «коллективное бессознательное»?

— Форма бессознательного, общий знаменатель для разных людей.

— Я вижу, вы знаете материал. Давайте зачётку.

Повторюсь, ничего знать студенту не нужно, достаточно обладать хорошей памятью и присутствовать на уроках, слушая преподавателя — примерно так, как некоторые сидят на диванах и смотрят сериалы, запоминая, кого из героев как зовут, и кто с кем находится в отношениях.

Известен феномен студентов с лёгкой степенью умственной отсталости, которые не просто учатся в вузах, но и получают красные дипломы — великолепная память позволяет им сдавать устные экзамены без труда. Конечно, в качестве специалиста такой краснодипломник представляет собой чистый ноль: попускать его к реальной работе нельзя и на пушечный выстрел. Однако в том-то и беда, что в вузах проверяют не способность работать, а способность близко к тексту пересказывать преподавателю конспект его же собственной лекции. Тут понимание предмета только мешает — нужна память.

Полагаю, сейчас «технари» надулись от важности, думая про своё превосходство над «жалкими гуманитариями». Не стоит. Я много раз наблюдал выпускников технических вузов, которые не умели программировать вовсе, хотя программирование было у них одним из профильных предметов. А ведь это программирование, где навыки можно проверить по щелчку пальцев, просто дав пару простеньких задачек с Литкода! Что же говорить про алгебру, например, где тупица с хорошей памятью без труда выучит сложную формулу и даже, пожалуй, сумеет после некоторой дрессировки её применить?

В общем, Алиса Теплякова задала вузу задачку. Если спрашивать её во время сессии «по сути», с дореволюционным уровнем строгости, проверяя реальные знания, возникнет естественный вопрос: почему мучают только неудобную студентку, тогда как другим ставят зачёты в обычном мягком режиме. Если спрашивать Алису вместе со всеми, не отделяя от других студентов, так она тогда будет успешно сдавать сессии, полностью дискредитируя тем самым психфак.

Представьте, что вы носили крутую сумку стоимостью в миллион рублей, хвастались ей, а тут ваша соседка покупает точно такую же, но за 30 тысяч. И вы даже не можете возразить — её сумка от вашей не отличается, куплена в том же магазине, даже чеки есть… Вот так могут девальвироваться дипломы психологического факультета, если Алисе всё же удастся протиснуться через заложенную в системе лазейку.

Вместо подведения итога ещё раз повторю, что сам господин Тепляков — личность весьма неоднозначная, вот прямо готовый герой для бульварного романа о сильных страстях. Однако сегодня я пишу не о проблемах семьи Тепляковых, — это другая тема, мне неинтересная, — а о проблемах российского образования, которые их семья вскрыла.

Это ведь секрет Полишинеля — умными в России считаются школьники и студенты с хорошей памятью, даже если они на самом деле тупицы. И даже хорошая память не является обязательным условием, чтобы закончить школу или вуз. Очень многим, если не большинству, ставят положительные оценки просто так: чтобы не обижать лишний раз славного ребёнка, который хоть и не понимает предмета, но всё же старался, что-то пытался сделать.