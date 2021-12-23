 

Цена газа в Европе упала до 1600 долларов

23.12.2021, 14:14, Новости дня
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Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 599,8 долларов за 1 тыс. куб. м, или 136,555 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Отмечается, что общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 21%.

Ранее утром цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1800 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом общее снижение стоимости газа с начала дня составила более 11%.

Напомним, 22 декабря цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, после рекордного роста накануне.

Стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.



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