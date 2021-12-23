 

Путин пообещал поддержку реставрации объектов на Мамаевом кургане

23.12.2021, 14:14, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал обратить внимание на дополнительную поддержку реставрации объектов на Мамаевом кургане в преддверии 80-летия Победы.

Соответствующий вопрос задала журналистка Анна Корохова из Волгограда. Глава государства сделал у себя пометку по данному вопросу и пообещал, что этот момент уточнят. Он добавил, что определенная поддержка уже осуществляется.

Также Корохова задала вопрос о разработанном местными специалистами экзоскелете для реабилитации больных. Аппарат показал высокую эффективность. Журналистка уточнила, возможно ли рассмотреть вопрос создания в регионе первого центра по созданию эндопротезов.

«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», – сказал Путин, отметив, что программы оснащения людей современными протезами в РФ уже есть.

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