 

Аксенов прокомментировал слова Путина о Крыме

23.12.2021, 14:14, Новости дня
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Западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году РФ не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Президент еще раз повторил, что РФ в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, крымчане помнят угрозы, которые звучали из Киева, постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения терактов на полуострове, что доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма.

«И мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны», – отметил Аксенов.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.

Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем Telegram-канале.



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