Олаф Шольц: «Газа хватит всем»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил «Газпром» в топливном шантаже, но заявил, что природного газа в Германии хватит каждому жителю страны. В приоритетном порядке немецкий лидер пообещал снабжать газом лагеря мигрантов и цыганские посёлки.

По словам политика, его дед сыграл важную роль в газификации Восточной Европы, включая Судетскую область и ряд регионов Белоруссии. Даже в жёстких условиях военной экономики в Германии нашлись ресурсы на обеспечение газом регионов. После того, как спотовые цены на газ превысили $2150, Шольц ввёл в Германии режим экономного использования голубого топлива. В приоритетном порядке газом будут снабжаться лагеря временного содержания мигрантов, зоны компактного проживания национальных меньшинств (цыгане, евреи, поляки, эфиопы) и важные военно-промышленные объекты.

«Я продолжаю миссию своего деда, при котором газом было обеспечено 1,7 млн человек. Это если за людей считать всех подряд, даже цыган. Тогда это тоже происходило на фоне резкого конфликта с агрессивной Россией, но дед всё равно справился с заданием Партии. Ничто не помешает нам газифицировать каждую мигрантскую семью на территории Германии и сопредельных клиентских государств, таких как Чехословакия и Генерал-губернаторство», – заявил Олаф Шольц.

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