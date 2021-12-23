“Как богиня среди слуг”. 41-летняя Семенович показала грудь и ноги

На снимке певица запечатлена сидящей в кресле, а возле нее – три человека – стилисты и визажисты.

“Мы всегда боимся жить, как мы хотим! Мы боимся, что нас осудит общество, и начинаем жить как все. Ну, чтобы не выделяться. Всю жизнь думаем и стесняемся, что скажут соседи или родственники. Мы так легко за этим страхом теряем свои желания, себя и свое предназначение!” – написала она.

Семенович заявила, что только смелые люди могут быть счастливы и истинно проживать свою жизнь – не из состояния страха, а из состояния хочу.

“Я часто сталкиваюсь с недопониманием общества, но зато я четко знаю, чего я хочу! Может, я недопонята, но зато я живу в кайф. Сначала мне было сложно, а сейчас я научилась получать удовольствие даже от сплетен про себя! Теперь они меня веселят”, – призналась певица.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

“Анюта, вы как богиня среди слуг”, – прокомментировала подписчица dikih94.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

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