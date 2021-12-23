“В 30 раз дороже золота”. СБУ сообщила, что из Украины пытались вывести партию одного из самых дорогих металлов в мире

Сотрудники спецслужбы в Херсонской области установили, что два гражданина Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран.

Правоохранители разоблачили фигурантов во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска “Кучурган – Первомайск”. 10,05 грамм редкого металла обнаружили в ручной клади одного из подозреваемых.

“Осмий – один из самых дорогих из драгоценных металлов. Его стоимость в 30 раз превышает стоимость золота… Рыночная цена [осмия 187] составляет до $200 тыс. за один грамм”, – говорится в сообщении.

Правоохранители готовятся сообщиться фигурантам о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

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