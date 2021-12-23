Обувь, которая покорит всех модников в новом году: 6 основных тенденций

Последние несколько сезонов мода не была столь быстротечной, как обычно. Но в 2022 году наметился заметный сдвиг. Что касается обуви, у большинства брендов весенние коллекции выглядели невероятно свежо. Практичность и удобство продолжают играть в дизайне главную роль. Но уже отчетливо наметилась тенденция возвращения дизайнеров к созданию обуви для шоу. Это и очень тонкие каблуки, и причудливые украшения, и необычные формы каблуков, и присутствие металлика.

На модных показах отчетливо прослеживались шесть основных тенденций на весну 2022 года, о которых далее и пойдет речь.

Обувь на высокой шпильке

В последние несколько сезонов преобладала практичная и комфортная обувь, но в 2022 году дизайнеры, такие как Blumarine и Vivienne Westwood, вновь вернулись к моделям на сверхвысокой шпильке. Конечно, это будет не самая удобная обувь, но кого это волнует, если она выглядит просто потрясающе.

Дополнительные украшения

Еще один модный тренд 2022 года – это дополнительные декоративные элементы на обуви. Сапоги, инкрустированные кристаллами, которые представил бренд Jil Sander, однозначно улучшат коллекцию обуви любой модницы в 2022 году. Следует выбирать максимально удобные модели на плоской подошве, но для особых случаев также можно взять еще одну пару на высоких каблуках.

Платформа

Будь то лоферы или ботинки на каблуках, платформа станет одной из самых главных тенденций в обувной моде 2022 года. В продаже есть отличные варианты, которые можно купить уже сегодня.

Армейские ботинки

На смену ботинкам на массивной спортивной подошве, которые доминировали в последние несколько лет, пришли армейские, и они будут в тренде в течение всего 2022 года. Они возвращают нас в эпоху гранжа 90-х годов. Такие ботинки добавят изюминку в образы с платьями или другой одеждой.

Каблуки необычной формы

В 2022 году каблуки будут находиться в центре внимания. Дизайнеры экспериментируют с необычными и скульптурными формами. Для изящного образа можно выбрать цилиндрические, для минималистического лука подойдут каблуки в форме песочных часов. Также можно выбрать ботильоны с металлическим акцентом на скульптурном каблуке, как на фото ниже.

Металлизированная обувь

Металлизированная обувь часто возвращается в моду в сезон вечеринок, но в 2022 они будут актуальны в течение всего года, что подтверждают такие дизайнеры, как Emporio Armani и Courreges. Серебристый стал самым распространенным металлическим оттенком на модных показах. Можно выбрать обработанную кожу или блестящие серебряные сапоги до колена от Victoria Beckham.