Им за семьдесят: изысканный и волшебный стиль Софи Лорен, Дайаны Росс и других звезд Голливуда

Если у женщины есть чувство стиля и вкуса, то она будет выглядеть сногсшибательно в любом возрасте. В подтверждение этому — примеры знаменитостей. Этим артисткам уже за семьдесят, а они по-прежнему поражают поклонников своим эффектным внешним видом. Вот о ком идет речь.

Дайан Китон

Американская актриса и модель обожает брючные костюмы и шляпки. Она предпочитает одежду довольно строгую, деловую, но в то же время изысканную и элегантную.

А еще артистка обожает многослойность. Ей не составит труда надеть свитер под платье, а сверху еще и пальто, например. Дайан поясняет: ей нравится «панцирность». Тем более, что благодаря многослойности можно смоделировать свою фигуру по желанию.

Из аксессуаров знаменитость обожает головные уборы и пояса, которые подчеркивают ее осиную талию.

Китон является противницей пластической хирургии. Она убеждена, что женщина прекрасна в любом возрасте, и старости тоже не надо бояться. Однако, по мнению актрисы, когда женщине за семьдесят, ей желательно не носить вещи с короткими рукавами.

Софи Лорен

Итальянская актриса и певица обожает подчеркивать свою женственность. И в молодости, и сейчас она предпочитает приталенные платья с глубоким декольте. По молодости звезда обожала подчеркивать талию с помощью пояса. Она отдавала предпочтение платьям А-силуэта, но с возрастом перешла на более прямой крой.

Цвет одежды Софи всегда выбирает исходя из тона своей кожи, а он у нее оливковый. Наиболее выигрышные оттенки в данном случае — это лазурный и алый. Но есть та классика, которая идет всем без исключения. Речь идет об одежде черного и белого цвета. С возрастом Лорен стала чаще носить наряды таких базовых цветов.

Каждый свой образ она дополняет комплектом из сильных аксессуаров, как правило, это колье и серьги. Популярная актриса обожает ювелирные украшения, инкрустированные жемчугом.

Дайана Росс

Символ эпохи диско, певица Дайана Росс, обожает монохромные наряды. Она одинаково эффектно выглядит в черной одежде и в вещах ярких оттенков, например, красного или оранжевого.

Знаменитость отдает предпочтение юбкам или платьям длиной ниже колен, то есть миди, из аксессуаров любит колье-ошейники и массивные кольца. Обожает все яркое и блестящее. Помимо платьев, иногда надевает брючные костюмы, но не строгие классические, а яркие концертные необычного кроя.

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Ракель Уэлч

Американская актриса в шестидесятые и семидесятые годы была настоящей иконой моды и стиля и секс-символом. Она не боялась представать в купальнике и в откровенных нарядах во время фотосессий, показывая свое идеально стройное тело. Это ее фотография в бикини стала одной из самых продаваемых в мире в семидесятых годах прошлого века: там она предстала в образе амазонки.

С возрастом стиль Уэлч стал более сдержанным, элегантным и в то же время остался женственным. Вместо мини-юбок актриса носит длинные платья в пол. Она также появляется на публике в стильных брючных костюмах. Знаменитость отдает предпочтение монохромным нарядам. При этом ей не составляет труда надеть вещи ярких оттенков, например, насыщенно алые.

Рита Морено

Актриса, певица и танцовщица Рита Морено блистала и блистает в любом возрасте. Каждый ее образ продуман до мелочей. Она обязательно подчеркнет свой уникальный стиль с помощью аксессуаров: будь то серьги, браслеты или колье.

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Морено не боится экспериментировать. Она не останавливается на одной классике и сдержанных нарядах. Актриса смешивает и комбинирует вещи разных текстур и оттенков. И делает она это настолько умело, что каждый ее образ получается очень гармоничным. Морено может стать примером для всех женщин, кому за семьдесят. Она показывает, что с возрастом не нужно выглядеть скучно, отдавая предпочтение одежде базовых оттенков.

Необходимо больше экспериментировать, делать лук более эффектным за счет насыщенных оттенков.

Но если вы обратите внимание на все образы знаменитости, то заметите, что она придерживается того же правила, что и ее коллега по цеху – Дайан Китон. Речь идет о том, чтобы не обнажать руки. Если актриса надевает платье на тонких бретелях, то сверху обязательно набрасывает пиджак. Она также не игнорирует многослойность: может надеть юбку под брюки. Чтобы скрыть животик, при необходимости надевает широкие пояса. Такие аксессуары прекрасно моделируют фигуру.