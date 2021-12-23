 

Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России

23.12.2021, 13:47, Разное
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Президент России Владимир Путин считает, что в стране много красивых и комфортных для жизни мест. Об этом он рассказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

Один из журналистов предложил Путину выбрать лучший для жизни город России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. В ответ глава государства поинтересовался, почему столицы были исключены и напомнил, что он родился в Ленинграде (прежнее название Санкт-Петербурга – прим. ред.), передает Пятый канал.

Однако однозначного ответа президент не дал, указав на множество приятных и удобных для жизни мест. Но при этом Владимир Путин обратил внимание на важность развития транспортной инфраструктуры, чтобы связать эти территории между собой и дать людям возможность легко перемещаться между местами работы и проживания, сообщает телеканал “360”.



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