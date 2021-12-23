 

“Идите вы подальше, плевать мы хотели”: Путин о действиях США и НАТО в отношении России

23.12.2021, 13:47, Разное
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В рамках мероприятия представители СМИ спросили президента о том, что не понимает Запад относительно позиции нашей страны. В ответ российский лидер заявил, что здесь нет ничего непонятного.

Президент подчеркнул, что Россия не ставит своих вооружений у границ США. Поэтому требование не размещать ударные системы рядом с нашей страной совсем не является избыточным. Объясняя свою позицию, Путин даже предложил присутствующим представить, как бы отнеслись американцы, если бы россияне поставили близ их границ с Мексикой или Канадой свои ракеты. Реакцию Запада в данном случае легко предугадать.

Говоря об общениях западных партнеров не расширять НАТО на восток, президент довольно эмоционально подчеркнул, что Россию просто обманули. Когда же наша сторона пыталась напомнить о договоренностях, ей ответили довольно резко.

“Идите вы подальше, плевать мы плевать хотели на вашу озабоченность,” – рассказал президент об реакции США и НАТО.

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