“Идите вы подальше, плевать мы хотели”: Путин о действиях США и НАТО в отношении России

В рамках мероприятия представители СМИ спросили президента о том, что не понимает Запад относительно позиции нашей страны. В ответ российский лидер заявил, что здесь нет ничего непонятного.

Президент подчеркнул, что Россия не ставит своих вооружений у границ США. Поэтому требование не размещать ударные системы рядом с нашей страной совсем не является избыточным. Объясняя свою позицию, Путин даже предложил присутствующим представить, как бы отнеслись американцы, если бы россияне поставили близ их границ с Мексикой или Канадой свои ракеты. Реакцию Запада в данном случае легко предугадать.

Говоря об общениях западных партнеров не расширять НАТО на восток, президент довольно эмоционально подчеркнул, что Россию просто обманули. Когда же наша сторона пыталась напомнить о договоренностях, ей ответили довольно резко.

“Идите вы подальше, плевать мы плевать хотели на вашу озабоченность,” – рассказал президент об реакции США и НАТО.

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