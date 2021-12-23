Ученые назвали чеснок «суперпродуктом» для здоровья печени

Специалисты рассказали о продукте, который защищает печень и снижает риск развития инфаркта. Чеснок способствует выработке антиоксидантов.

Чеснок уже много лет известен благодаря своим очищающим свойствам. Он способствует выработке вещества глутатиона, которое действует как антиоксидант и очищает печень от токсинов. С помощью глутатиона из организма выводятся тяжелые металлы, а ткани избавляются от свободных радикалов, которые могут быть причиной различных заболеваний. “Суперпродукт” богат на микроэлемент селен, который тоже входит в антиоксидантную систему.

Кроме того, в чесноке много марганца и витамина С, которые позитивно влияют на общее состояние организма. Продукт способствует повышению уровню сероводорода, который расслабляет кровеносные сосуды и снижает риск развития инсульта. Чеснок имеет свойства антикоагулянта. При его регулярном употреблении уменьшается образование тромбов и атеросклеротических бляшек, что позитивно отображается на состоянии сосудов и снижает риск развития инфаркта. Исследования показали, что чеснок отлично справляется с вирусами. Благодаря наличию аллицина, продукт стимулирует иммунитет и помогает быстрее избавиться от болезни.

Специалисты рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде, предварительно раздавив или измельчив. В такой форме высвобождается наибольшее количество полезных веществ, что влияет на усвояемость и полезность продукта. К тому же, эксперты считают чеснок отличной приправой, которая придаст изысканный вкус любому блюду. Об этом информирует Народные новости.