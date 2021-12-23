 

Ученые назвали чеснок «суперпродуктом» для здоровья печени

23.12.2021, 13:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты рассказали о продукте, который защищает печень и снижает риск развития инфаркта. Чеснок способствует выработке антиоксидантов.
Чеснок уже много лет известен благодаря своим очищающим свойствам. Он способствует выработке вещества глутатиона, которое действует как антиоксидант и очищает печень от токсинов. С помощью глутатиона из организма выводятся тяжелые металлы, а ткани избавляются от свободных радикалов, которые могут быть причиной различных заболеваний. “Суперпродукт” богат на микроэлемент селен, который тоже входит в антиоксидантную систему.

Кроме того, в чесноке много марганца и витамина С, которые позитивно влияют на общее состояние организма. Продукт способствует повышению уровню сероводорода, который расслабляет кровеносные сосуды и снижает риск развития инсульта. Чеснок имеет свойства антикоагулянта. При его регулярном употреблении уменьшается образование тромбов и атеросклеротических бляшек, что позитивно отображается на состоянии сосудов и снижает риск развития инфаркта. Исследования показали, что чеснок отлично справляется с вирусами. Благодаря наличию аллицина, продукт стимулирует иммунитет и помогает быстрее избавиться от болезни.

Специалисты рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде, предварительно раздавив или измельчив. В такой форме высвобождается наибольшее количество полезных веществ, что влияет на усвояемость и полезность продукта. К тому же, эксперты считают чеснок отличной приправой, которая придаст изысканный вкус любому блюду. Об этом информирует Народные новости.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Японские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров

02.04 / Мнение: О варварской эксплуатации настоящих красавиц: шок-фото

20.02 / Итальянский суд конфисковал виллу Владимира Соловьёва в пользу Республики Тыва

13.05 / Муцениеце: «Прилучный навсегда останется для меня родным и близким человеком»

10.07 / Почему Тимур не бил Настю? – Личное мнение

22.05 / Немку, приехавшую в Россию, удивил внешний вид русских женщин

14.04 / РУССКИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ ПАЛЬМИРЫ В СИРИИ, ИЗВЕСТНУЮ КАК ВОРОТА В ХРАМ ВААЛА: ПОДГОТОВКА К [ПРИХОДУ] МЕССИИ?

30.12 / В Сети появились первые изображения потенциального флагмана Motorola со Snapdragon 888

15.09 / Кириенко обратился к полуфиналистам конкурса “Большая перемена”

15.02 / Дочь Анастасии Волочковой начала музыкальную карьеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика