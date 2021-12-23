Обмен Ravencoin (RVN) на Bitcoin (BTC): где произвести и как лучше – обзор нюансов

Криптовалюта Ravencoin хоть и относится к новым цифровым активам, уверенно развивается и постоянно расширяет круг своих сторонников, доказывая перспективность, хотя противники тоже имеются, как и у всех вновь появляющихся представителей криптовалютного мира.

Особенности Ravencoin и преимущества

Ravencoin базируется на технологии UTXO, во многом напоминает Биткоин (она является его форком), но майнится с использованием алгоритма X16R и в целом добывается в сравнении с ВТС быстрее, а также предоставляет владельцам множество возможностей и преимуществ. К достоинствам монеты с открытым исходным кодом относят высокую скорость формирования блоков, публичность и прозрачность добычи, децентрализованность и защищённость. Интересно, что в самой сети Ravencoin скорость обработки транзакций намного выше, чем в системе знаменитого Биткоина, приблизительно в 10 раз. Ещё одно важное преимущество заключается в гарантированной безопасности и строгой конфиденциальности данных (финансовые операции и переписка пользователей надёжно защищена, утечка данных исключена).

Добываются монеты RVN с применением графических процессоров AMD и Nvidia. Если говорить о выгодности, то всё-таки рациональнее заниматься добычей коллективно, в любом из 30 доступных сегодня пулов для майнинга. Полученный цифровой актив можно использовать в самой экосистеме и даже получать дивиденды, либо же перевести в более перспективную криптовалюту, у которой больше возможностей и выше шансов стать общепризнанным денежным ресурсом. В частности – на Bitcoin.

Как трансформировать криптовалюту Ravencoin в Биткоин?

Имея в распоряжении монеты Ravencoin (RVN) и желая получить взамен Bitcoin (BTC), можно совершить обмен цифровых активов по установленному курсу. Сделать это можно:

через криптовалютные биржи;

в обменниках.

Криптовалюта Ravencoin в паре с Bitcoin сегодня торгуется на разных криптобиржах, но быстрее всего такие сделки проходят на крупнейшей площадке – Binance. Теперь давайте рассмотрим этот процесс.

Для того чтобы произвести транзакцию, необходимо пройти процедуру регистрации и верификации на бирже. Далее имеющуюся в своём распоряжении криптовалюту RVN нужно будет перевести в кошелёк на Binance. Его адрес можно посмотреть в разделе «Средства» – подразделе «Депозиты». После этого в торговом терминале выбирается нужная торговая пара (в нашем случае RVN/ ВТС). Следующий шаг – заполнение заявки на продажу, и если это лимитный ордер, то нужно будет указать количество и желаемую цену, а если ордер рыночный, то тогда достаточно отметить только количество. Старт операции задается кликом на кнопку «Продать RVN». Когда процесс будет запущен, останется ждать до исполнения ордера, только после этого произойдет пополнение баланса криптовалютой Биткойн.

Если владелец Ravencoin желает обменять имеющиеся активы на ВТС быстрее, без сложностей и различных верификаций, не теряя время на ожидание исполнения ордера, то ему следует воспользоваться услугами обменников. Найти сервисы, которые прямо в эту минуту готовы произвести с вами обмен Ravencoin (RVN) на Bitcoin (BTC), можно на сайте www.bestchange.ru/ravencoin-to-bitcoin.html.

В обменниках вся процедура сводится к двум действиям: нужно заполнить заявку на обмен и оплатить её (перевести в указанный сервисом кошелёк обмениваемую сумму RVN). Здесь не нужно будет ожидать, пока найдется покупатель, т.к. он уже есть, транзакция может произойти практически мгновенно или занять несколько минут (задержки возможны в случае перегрузки системы Bitcoin, но это уже не вина обменника).

Подбирая способ обмена, руководствуйтесь своими приоритетами. На бирже можно установить цену и ждать предложения с выгодой для себя, а в обменнике стоимость (курс) уже установлена сервисом, но зато времени терять не придется.