Мнение: Без повода

Самое смешное в нынешнем практически предвоенном обострении отношений уже не России с Украиной, а Путина с НАТО – в том, что под ним нет никакого информационного повода. То есть ВООБЩЕ. Невозможно указать – что, собственно, изменилось в видимом спектре, чтобы Россию так показательно «сорвало с катушек». Путин заявил, что ему стало «невозможно терпеть» – но что именно?

Какая-то загадка. Всё, о чем понаписано в нашем «ультиматуме НАТО», на который теперь РФ как бы «ждет ответ» (не понимая, что ее уже давно послали со всеми ее требованиями) – все это точно так же было и в 2020 году. И в 2019. И в 2017. Разве Украина как-то внезапно захотела в НАТО? Да нет, она всегда хотела в НАТО. Разве Украина не хотела забрать себе обратно военной силой Донбасс? Да нет, она с 2014 года пытается это сделать. Разве поставки летального вооружения Украине начались в ноябре с.г.? Да нет – скажу по секрету, они начались еще при Трампе!

То есть, по виду, мы имеем дело с какой-то истерикой. Срывом. И вот это, конечно, пугает. Потому что если наши «государственные мужи» станут еще и в истерику срываться, как бабы – это может закончиться, чего доброго, и натуральной попыткой повоевать со всей Европой сразу. А если точнее – со всем миром (союзников то у России нет; я бы и картофельного фюрера к союзникам не отнес – понятно, что этот деятель сильно себе на уме и «соскочит» при первой же возможности).

Или второй вариант – что-то изменилось, но на каком-то сильно закулисном уровне. Типа того, что Путину сообщили – мол, мы знаем, в каком банке лежат ваши и всего вашего «бассейна» тайные счета. Не проколешь всё население к 1 февраля – всё арестуем! И у Путина «вилка»: и всех проколоть уже явно не получится, и терять общак, нажитый непосильным трудом – вилы. И сделать ничего нельзя… разве что – эврика! – Третьей Мировой пригрозить.

Два варианта: или истерика, или «поймали на горячем». То и другое – непристойно, в первую очередь. Как если бы всем нам грозило умереть, задохнувшись в цистерне с фекалиями. Фу!