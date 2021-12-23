Скандалы: «Газпром» повышает благосостояние Норвегии

В Осло осядет не менее 2/3 той суммы, которую европейцы переплатят за газ нынешней зимой

Экономическим событием этой недели стала невиданная волатильность на газовом рынке Европы, на котором во вторник спотовая цена природного выросла почти на четверть, приблизившись к $2200/тыс. куб. м, что в 17 (!) раз выше уровней начала текущего года и в четыре раза – целевого ориентира цен «Газпрома» на 2022 г. При этом российская сторона всё решительнее манипулирует рынком, отказываясь от транзита через Украину и в разгар кризиса останавливая прокачку по газопроводу «Ямал – Европа».

Понятно, что в Кремле крайне недовольны новыми (и, похоже, весьма серьёзными) отсрочками по введению к эксплуатацию «Северного потока-2», и потому истерика будет продолжаться ещё не одну неделю – но я хочу остановиться на несколько ином аспекте этой истории.

Газпромовский «слон» сейчас орудует в европейской «посудной лавке», не заполняя принадлежащие ему газовые хранилища (германское ПХГ Реден заполнено лишь на 18%, хотя прошло уже полтора месяца с тех пор, как А.Миллер обещал начать исправлять ситуацию) и ограничивая спотовые поставки – но при этом продолжает выполнять долгосрочные контракты, цены которых изменяются дискретно и будут, вероятно, пересмотрены уже в 2022 г. В результате эта талантливейшая топливная дипломатия оборачивается тем, что раздражение политиков и потребителей выливается на «Газпром», а купоны стригут операторы спотового рынка. В ноябре поставки «Газпрома» в ЕС упали до шестилетнего минимума, в то время как норвежские поставщики поставили пятилетний рекорд ещё в октябре, отгрузив в ЕС и Великобританию 10,1 млрд. куб.м газа и увеличив показатель в ноябре ещё на 1,75 млрд. куб.м (бизнес оказался столь привлекательным, что компании Equinor и Aker прекратили закачивание газа в нефтяные скважины для облегчения добычи нефти и направили высвободившиеся объёмы на европейский рынок). Кроме того, ремонтники аврально трудятся на заводе СПГ в Хаммерсфесте, где в сентябре произошёл мощный пожар – надеясь вернуть его в строй до ранее обозначенного в сроках марта 2022 г., что позволит нарастить экспорт ещё на эквивалент 1-1,2 млрд. куб.м в месяц.

В начале 2022 г. мы увидим норвежскую экспортную статистику за 4 квартал – и цифры, я уверен, окажутся впечатляющими, так как именно в Норвегии осядет не менее 2/3 той суммы, которую европейцы переплатят за газ этой суровой зимой – и всё потому, что подданные северного короля занимаются бизнесом, а восточный царь со своими холопами – политикой. Мрачные потомки викингов должны быть как никто благодарны кремлёвским политикам за значительную прибавку к их пенсионному фонду – ведь эти русские настолько богаты, что всегда готовы помочь соседям. Только нужно иметь в виду, что в российском Фонде национального благосостояния на 1 декабря имелось $185,2 млрд., или по 1.125 долл. на каждого жителя страны, а в норвежском Суверенном фонде – $1,365 трлн., или по 253 тыс. долларов на каждого местного взрослого или ребёнка. Так что порадуемся за пенсионное благополучие норвежцев и пожелаем нам насладиться смелыми геополитическими игрищами наших стратегов. Потому что демонстрация «кузькиной матери» врагам сполна перекрывает брюзжание относительно подорожавшего новогоднего стола и подсчёт денег в тощих кошельках…

P.S. Да, чуть не забыл: главный актор нынешней газовой игры — «Газпром» — в марте 2008 г. оценивался рынком дороже, чем «Майкрософт», а сейчас его рыночная капитализация составляет 4,3% от стоимости компании, созданной Б.Гейтсом.

Оригинал в телеграм-канале «Кремлевский безбашенник»

Оригинал материала: «Новые Известия«

«FinanZ», 22.12.21, «Газовая «вакханалия» в Европе подбросила акции РФ до максимума за неделю»

Российский рынок акций медленно выкарабкивается из ямы после сильнейшего за полтора года провала во главе c акциями «Газпрома», которому энергетический кризис сулит рекорды по выручке и прибыли.

По итогам основной сессии в среду индекс МосБиржи прибавил 1,45% и закрыл день на максимальной отметке с 16 декабря — 2746,7 пункта, а долларовый РТС вырос на 1,45% и также переписал недельный максимум в процессе торгов.

«Нефтегазовый сектор потянул за собой остальных — весь позитив заключается в высоких ценах на энергоносители», — говорит старший трейдер УК «Альфа-капитал» Владислав Силаев.

Акции «Газпрома» росли более чем на 2% в течение дня на фоне продолжающейся «вакханалии» на газовом рынке Европы, где накануне цены пробили 2000 долларов за тысячу кубометров, а в среду вновь переписали рекорд (2204 доллара).

Накануне «Газпром» сообщил, что по итогам года его выручка превысит 8 триллионов рублей — сумму, равную двум ВВП таких стран, как Белоруссия или Хорватия.

Акции Сбербанка и ВТБ прибавили 1,2-1,4% на фоне вялого укрепления рубля и стабилизации цен на российские государственные облигации, обвал которых принес банкам 384 млрд рублей убытка за январь-ноябрь.

Акции «Северстали» стали дороже на 1,5%, «Норникеля» — на 0,94%, «Распадской» — на 1,8%, «Мечела» — на 3,4%.

По итогам 2021 года российские компании заплатят рекордныые дивиденды на 60 млрд долларов, а по дивидендной доходности (10%) рынок РФ станет мировым лидером, оценивает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Если бы российские акции торговались с таким же мультипликатором P/Е как развивающиеся рынки в среднем, то индекс МосБиржи был бы вдвое выше, причина этого дисконта — в геополитических рисках, говорит Луцко.

Пока рынок не видит перспективы их снижения: стоимость страховки от суверенного дефолта России — 5-летние CDS, которые считаются барометром риска инвестиций в ту или иную страны, — держится на максимуме с апреля 2020 года после роста на 80% за неполные два месяца.

Накануне президент РФ Владимир Путин пригрозил дать «адекватный военно-технический ответ», если США и НАТО не подпишут соглашения о гарантиях безопасности, которое требует от альянса де-факто вернуться к границам 1997 года и не принимать в свой состав Украину и Грузию.

В четверг Путин проведет ежегодную пресс-конференцию и снова коснется международной повестки, предупредил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российский рынок приободрился «в условиях отсутствия санкционных новостей», говорит Елена Кожухова, аналитик «Велес Капитала».

Впрочем, пока повышение все еще носит коррекционный характер, его краткосрочные цели практически выполнены, при этом угрозы санкций никуда не делись, а геополитическая обстановка остается напряженной, добавляет она.