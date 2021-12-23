 

Сына Дацика избили в Москве

23.12.2021, 13:29, Новости дня
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Сына бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика избили в подъезде дома в столице, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения, сообщают СМИ.

Сын Дацика с приятелем попали в больницу после нападения: мужчина нанес юношам несколько ударов и скрылся с места преступления, пишет Пятый канал.

У молодого человека может быть сотрясение мозга, также у него множество травм лица. По факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

Дело возбудили по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В скором времени подозреваемого доставят в СК для следственных действий.

Между тем соседи нападавшего сообщили, что рядом с его квартирой регулярно происходят стычки и ругань, а также драки.

По словам собеседницы канала, подростков было трое, после драки остались следы крови на полу и стенах.

«Он как полетел. И здесь как он его начал ногами долбить», – добавил другой очевидец.

В октябре 2020 года сообщалось, что суд одобрил националисту Вячеславу Дацику ходатайство об условно-досрочном освобождении, в ноябре он вышел из колонии.

Напомним, Дацика осудили за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.



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