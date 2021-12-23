Путин заявил, что в РФ не будут преследовать за отказ от вакцинации

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что гражданам необходимо понимать важность вакцинации, но преследовать за ее отказ никого не должны.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава страны призвал с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса людям. Преследований быть не должно, подчеркнул Путин.

«Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», – сказал президент на итоговой пресс-конференции в Москве.

Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

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