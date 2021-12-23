“Евросолидарность” заявила правоохранителям о госизмене Зеленского и финансировании терроризма

Политсила заявила, что при канденции Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора России.

“Со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий”, – заявили в “Евросолидарности”.

Там сослались на расследование портала bihus.info, в частности, на сюжет Алисы Юрченко “КОЛОМОЙСКИЙ.RU” для телепрограммы “Наші гроші з Денисом Бігусом”. По данным журналистов, госпредприятие ПАО “Центрэнерго” перешло на российский уголь в интересах украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок перепродали компании “Центрэнерго” фирмы, связанные с Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское.

“За времена президентства Зеленского около $4 млрд были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран”, – говорится в заявлении о преступлении.

В “Евросолидарности” отметили, что часть импортируемого под видом российского угля была добыта и незаконно вывезена с оккупированных территорий Донбасса для поставки на украинские ТЭС.

В политсиле заявили, что указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины “Государственная измена”. В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета решением Совета национальной безопасности и обороны Украины – уголовное преступление, предусмотренное ч.3 ст.258-5 “Финансирование терроризма”. А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть “создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершены должностным лицом с использованием служебного положения”.

Депутаты требуют не позднее 24 часов после заявления внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Контекст:

20 декабря ГБР объявило пятому президенту Украины, народному депутату от “Евросолыдарности” Петру Порошенко подозрение в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям по делу о поставках угля из временно оккупированных территорий Донбасса.

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства “вынуждены были спасать ситуацию” в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине “тотальную блокаду”. Позже Порошенко обвинил Зеленского в поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

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