 

Путин о законе об иностранных агентах: Он придуман не нами

23.12.2021, 13:19, Новости дня
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“Согласен с вами, что ничего хорошего [в этом] нет. Но напоминаю еще раз: этот закон придуман не нами. А придуман государством – вы представляете Великобританию, которая является ближайшим союзником США. Все считают [США] светочем демократии. Но этот закон принят еще в 1930-е годы. Важно, что он действует сейчас. Там только 0,34 или 0,034 организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление. У нас тоже 0,034. Такой же объем”, – заявил Путин.

Он сказал, что в США не закрывшим деятельность иностранным агентам грозит уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы. 

“Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы они ясно заявили об источниках финансирования своей деятельности. Наш закон гораздо более либеральный”, – сказал президент РФ.

По словам Путина, в России иноагентами признаны 74 организации из 200 тыс.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. 

На данный момент в реестр СМИ-“иноагентов” включены 99 человек и организаций, в том числе “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”, группа Bellingcat, “Медиазона”.

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-“иноагентов”, отменить законы об “иностранных агентах” и “нежелательных” организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-“иноагентов”, а также изменить действующее законодательство об “иностранных агентах”. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об “иностранных агентах”, сообщало “РИА Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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