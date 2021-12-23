“Вау! Секси-девочка”,”Прям “мисс Playboy”. Голая Саливанчук позировала в ванне
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“Наткнулась я как-то на интересный список “Что ты обязан сделать зимой”, – написала она и перечислила пункты.
Среди них: сходить на каток, слепить снеговика, нарядить елку, приготовить глинтвейн, украсить жилье, покататься на сноуборде, пересмотреть “Один дома”, поиграть в снежки, покататься на санках, посетить рождественскую ярмарку, прогуляться по зимнему лесу с какао.
“Список вдохновляет поехать на выходных гулять в лес или парк с детьми”, – отметила актриса.
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“Прям “мисс Playboy”, – прокомментировал подписчик kostiapriimak.
“Вау! Сексидевочка”, – написала lena.k.s.u.
Контекст:
Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”. Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.
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