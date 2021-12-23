 

Прически, которые делают женщину моложе. Антивозрастные варианты

23.12.2021, 13:06, Разное
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Чтобы выглядеть моложе, необязательно сразу обращаться за помощью к косметологам, и уж тем более ложиться под ножи пластического хирурга. Иногда достаточно сменить прическу и «скинуть» несколько лет. Вот какие стрижки делают женщин визуально моложе.

Каре

Мы часто слышим о том, что чем старше женщина — тем короче должна быть ее шевелюра. На самом деле необязательно стричься «под мальчика» или делать экстремально короткую стрижку пикси. Можно оставить волосы средней длины и отдать предпочтение простой, лаконичной и в то же время стильной и актуальной стрижке каре.

Она легка в уходе, прекрасно сочетается с любым стилем в одежде, не смотрится вызывающе.

С такой прической у любой представительницы прекрасного пола всегда будет аккуратный и ухоженный внешний вид.

Многослойная стрижка с челкой

С возрастом на лице появляются морщинки. Обычно они заметны рядом с уголками глаз, на лбу. Самый простой способ выглядеть моложе — это спрятать, скрыть данные проблемные участки. Это легко сделать с помощью многослойной стрижки и обязательно челки.

Необходимо убедиться в том, что локоны обрамляют лицо. Кстати, с помощью боковых прядей можно также скрыть неидеальный овал лица, смоделировать его.

Стрижки с градуировкой сзади

Знаете, что выдает в женщине возраст помимо морщин? Редеющие волосы. При наличии не слишком густой шевелюры можно поступить следующим образом: выбрать стрижку с градуировкой сзади. Суть заключается в том, чтобы сзади и на макушке было много волос: тогда возникнет иллюзия их густоты.

В плане длины можно остановиться как на локонах до плеч, так и на коротких, которые даже не доходят до подбородка.

При выборе короткой стрижки обязателен прикорневой объем на макушке, чтобы волосы не лежали сверху плоским «блином».

Объем можно сделать с помощью начеса и дальнейшей фиксации стайлинговыми средствами.



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