Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат

Президент России Владимир Путин заявил, что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Об этом он рассказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Таким образом Путин ответил на вопрос российского журналиста о социальных расходах и обязательствах государства в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Глава государства заверил, что новый бюджет страны является социально-ориентированным и пояснил, что пенсии и пособия вырастут, в том числе, – за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, пишет Ura.ru.

“Это, на первый взгляд, небольшое увеличение, но сразу повышаются социальные выплаты и это отражается даже на индексации пенсий”, – заявил президент.