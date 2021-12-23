 

Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат

23.12.2021, 13:02, Разное
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Президент России Владимир Путин заявил, что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Об этом он рассказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Таким образом Путин ответил на вопрос российского журналиста о социальных расходах и обязательствах государства в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Глава государства заверил, что новый бюджет страны является социально-ориентированным и пояснил, что пенсии и пособия вырастут, в том числе, – за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, пишет Ura.ru.

“Это, на первый взгляд, небольшое увеличение, но сразу повышаются социальные выплаты и это отражается даже на индексации пенсий”, – заявил президент.



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