“Это просто ужасно”: Путин о вакцинации и наказаниях для антипрививочников в России

Отвечая на вопросы журналистов Владимир Путин объяснил, что в России, как и во многих других странах, до сих пор низкий уровень вакцинации. Сейчас эта цифра не превышает 59,4%. Именно с низким коллективным иммунитетом политик связывает высокие показатели смертности от ковида.

“Вы знаете, это просто ужасно. Здесь, что касается смертности от ковида – это сложно подсчитать,” – заявил президент.

Материал дополняется