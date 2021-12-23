Дети в сугробе – Личное мнение

В отличие от Собчак, которая сначала кроет руганью соседских малышей, а потом рожает своего, я люблю всех детей. Они — лучшая версия взрослых.

В Саратовской области случилось страшное: женщина, придушив сына и дочь шарфиком, выбросила их на улицу — прямо в сугроб.



Фото: Соцсети

Мальчик погиб. Девочка — в реанимации.

Я не хочу разбираться в причинах произошедшего. Что там случилось в голове женщины? Да какая разница.

На мой взгляд, важно то, что неадекватные родители продолжают оставаться родителями. Ни школа, ни опека не имеют возможности спасти детей.

У матери-убийцы — то ли два, то ли три брака. Соседи замечают за женщиной странности. Директор звонит домой, интересуясь, где мальчик. Горе-мать отвечает, что дети гуляют и бросает трубку.

И всё. Ни у кого из окружающих нет законных прав что-либо сделать. До тех пор, пока не бывает слишком поздно.

Следственный комитет возбудил на женщину дело сразу по двум статьям: «Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство малолетнего ребёнка, совершенное с особой жестокостью».

Её задержали. С большой вероятностью посадят надолго, но кому от этого легче — мне? Вам? Погибшему мальчику? Девочке, которая в критическом состоянии?

Я считаю, что наше общество уже созрело до кардинального изменения системы защиты детей. Малейшее подозрение со стороны школы, соседей, родственников должно становиться причиной тщательного разбора ситуации.

Органам опеки следует расширить права. Дать возможность спасать детей до трагедии, а не наказывать горе-родителей, когда уже поздно.

Впрочем, на эмоциях я, возможно, оцениваю что-то не так. Как по вашим ощущениям — в достаточной степени защищены у нас дети или нет?

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