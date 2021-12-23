Врач Агапкин порекомендовал употреблять скумбрию для профилактики деменции

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» рассказал, что употребления скумбрии может способствовать профилактике таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера.

По словам специалиста, скумбрия богата витамином В12, а при его недостатке увеличивается риск развития деменции на 40 процентов. Также Агапкин уточнил, что данная рыба относится к основному поставщику нужного витамина. Например, в горбуше содержится в четыре раза меньше В12.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург присоединился к словам Агапкина и, в свою очередь, добавил, что скумбрия имеет большое количество жирных кислот. «Омега-3 – это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран», – пояснил специалист. Употребление Омега-3 жирных кислот влияет на работу многих органов и является профилактикой от возникновения заболеваний различного характера.

Для сохранения своего здоровья врачи рекомендуют включить в рацион питания полезную рыбу, такую как скумбрия, пишет портал iReactor.

Источник: lenta.ru