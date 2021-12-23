 

Нейрофизиолог Александр Будик рассказал о причинах головных болей в зимний период

23.12.2021, 13:00, Разное
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Иногда с приходом зимы люди испытывают частую головную боль. Нейрофизиолог Будик объяснил, что может стать причиной такого состояния.
Зачастую при смене погоды или атмосферного давления люди начинают жаловаться на головные боли. Аналогично организм может среагировать при выходе из теплого помещения на мороз. Александр Будик объяснил причину такого состояния в зимний период.

Нейрофизиолог сообщил, что вся кожа головы имеет множество рецепторов, которые при контакте с низкими температурами могут избыточно раздражаться. Такая повышенная чувствительность и может стать причиной головной боли, поэтому так важно носить шапку зимой. Будик подчеркнул, что так организм реагирует на смену климата, и это не является патологией. Связывать появление головной боли с действием мороза на сосуды не стоит, так как давление практически не зависит от температуры внешней среды.

Есть люди, которые могут столкнуться с особенными симптомами действия холода. Специалист рассказал, что ротовая полость человека содержит большое количество рецепторов, которые стимулируются при поедании мороженого или чего-то холодного. Это может вызвать кратковременную боль в голове. Об этом сообщаетNEWINFORM.



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