Алла Пугачева ни разу не видела свою двоюродную внучку Аллу

Летом прошлого года у племянника Пугачевой Влада родилась дочь. Девочку решили назвать в честь Примадонны российской эстрады. Но, по словам родителей маленькой Аллы, певица пока не выразила желания увидеться со своей внучкой, ссылаясь на нехватку времени.

Влад все же надеется, что Пугачева при первом удобном случае согласится на встречу. По крайней мере, ее племянник будет очень рад познакомить певицу с ее маленькой родственницей.

Нельзя не заметить, что Алла Борисовна не забывает о своем племяннике и его семье. Одним из ее подарков Владу и его супруге Гузели была квартира в Москве.

Ранее племянник Аллы имел пагубные привычки, и певица тратила много средств, чтобы спасти Влада. Это не приносило результата, и звезда решила, что ее племянник вначале должен сам принять решение изменить свою жизнь. Но, как уверяет Влад, все это в прошлом. Сейчас он живет ради семьи и делает все, чтоб его жена и маленькая дочка были счастливы. Также он пытается получить право на участие в воспитании своего сына Евгения, который родился в первом браке, пишет портал iReactor.

Источник: argumentiru.com