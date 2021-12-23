 

Мнение: Нежный транспорт

23.12.2021, 12:54, Разное
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Электробусы встали

И кстати, занятно также отметить, что в Москве с наступлением настоящей зимы наблюдаются зачатки полноценного транспортного коллапса. Любимая игрушка урбанистов – общественный транспорт – на глазах приближается к советскому состоянию, то есть – толпы на остановках, длинное ожидание, штурм редких подъезжающих автобусов и затем медленное важное их передвижение в состоянии “как сельди в бочке”. Особенно пикантно, что все это происходит параллельно с нисколько не спадающей истерией по поводу “повсюду страшный ковид, вы обязаны носить маску в транспорте”. Эти объявления в салонах, где все буквально висят друг у друга на головах, как-то не по-детски умиляют.

Автобусы стали очень редко ходить. Обычно я от дома до метро хожу пешком – там ходу 20 минут; но когда морозец минус 20, я предочитаю все ж подождать автобус, и вот заметил, что если раньше ожидание было 5, максимум 10 минут, то теперь – полноценные 15, а то и 20 минут. 20 минут на остановке при минус 20 – это, доложу вам, совсем не то, что 10 минут при плюс десять! Вот когда охватывает реальная тоска по маршруткам…!

Первая причина очевидна – московскому мэру (а точнее всем нам) аукается его бездумная борьба с троллейбусами; Москва троллейбусы в итоге полностью “победила” (сейчас уже и провода везде успели снять), провозгласив, что заменяет их на электробусы. Ханты-мансийское безумие этого шага было очевидно для всех с самого начала – каково, поменять один электротранспорт на другой, объявив это “прорывной ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ победой”! Но помешать этому никто не смог, хотя шанс был – просто не избрать Собянина в 2018 году на второй срок…

В итоге, насколько можно видеть, всё произошло в лучших традициях отечественного чиновного идиотизма: троллейбусы извели, а электробусы… встали. Про это, помнится, с самого начала писали – что их аккумуляторы не приспособлены к работе в условиях мороза ниже минус 15. ОНО И СЛУЧИЛОСЬ. На что рассчитывал Собянин – на всемирное потепление? Так оно, как видим, отменяется.

Хотя одно преимущество электробуса перед троллейбусом, безусловно, есть: он ровно в 10 раз дороже. Приятно же ехать в машине, которая стоит, как Бентли?!

Чудесно получилось: ждешь, околевая, автобуса при минус 20 – а они не едут; почему? Да потому что минус 20! Круг таким образом замкнулся. Ура, товарищи.

Источник: Размышления вольного социолога



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