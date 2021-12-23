Скандалы: «Покажите нам маму Пети!»

Худрука Государственного театра Наций Евгения Миронова просят рассекретить имя женщины, родившей ему сына

Актер Евгений Миронов тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Но недавно артист посетил светское мероприятие со своим сыном Петром. Как только видео, на котором актер появился вместе с наследником попало в сеть, интернет-пользователи тут же начали писать изумленные комментарии. Для многих стало открытием, что у артиста в принципе есть сын. Однако, это далеко не первое появление Петра на публике.

Что известно о мальчике – в материале «Собеседника».

— Миронов воспитывает сына один? Мама суррогатная? — задается вопросом один из комментаторов в соцсети под видео.

Действительно, уже давно ходят слухи, что для того, чтобы стать отцом, артист прибегнул к помощи суррогатной матери. Сам Миронов эти домыслы никак не комментирует, но все же о сыне иногда рассказывает. Наши журналисты впервые встретили Евгения с наследником в сентябре 2020 года. Актер тогда пришел на премьеру мультфильма «Белка и стрелка. Карибская тайна» с Петром и двумя своими племянниками. Евгений Миронов в мультфильме озвучил одного из персонажей – крысу по имени Веня.

— Сын и племянники – мои главные критики, — признался тогда Евгений в интервью. – Мне очень важно следить за их реакцией во время просмотра. Ведь мы, взрослые, можем шутить, нам будет смешно, а детям – нет. Или наоборот. Необходимо эту природу понять.

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Артист также признался, что сын ему очень помог в работе.

— Я взял Петю на одну из смен, — рассказал Миронов. – Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Мы не могли их придумать. Но у Пети это получилось. Это простая фраза, но она очень точно влезла и звучит она так: «Монстр – малявка!». Так что дети – соавторы нашего мультфильма!

— Вы строгий отец? – поинтересовался «Собеседник» у Евгения.

— Думаю, что разный.

Позже Евгений опубликовал фотографию сына на своей странице в Instagram.

— Моя гордость, — подписал снимок актер. – Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!

Комментарии от подписчиков не заставили себя долго ждать.

— Странный мужчина, скрывал сына 8 лет, а сейчас возгордился им, — написал тогда один из интернет-пользователей.

— Покажите нам его маму!!! — требовали другие подписчики.

Многие отметили, что мальчик очень похож на папу, а некоторые нашли сходства с мамой Евгения – Тамарой Петровной. Родительница артиста, кстати, не раз в интервью выражала свою обеспокоенность тем, что сын все никак не найдет свою вторую половинку. Расскажет ли все-таки 55-летний Евгений Миронов общественности, кто действительно является мамой его сына – покажет время.