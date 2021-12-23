Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом перестанет существовать

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о возможном прекращении авиасообщения между Москвой и Петербургом.

«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя сейчас мы должны прежде всего уделить внимание развитию малых городов», – сообщил глава государства.

Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.

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