 

Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом перестанет существовать

23.12.2021, 12:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о возможном прекращении авиасообщения между Москвой и Петербургом.

«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя сейчас мы должны прежде всего уделить внимание развитию малых городов», – сообщил глава государства.

Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.

Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем Telegram-канале. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Задержан подозреваемый в убийстве мужчины молотком в Москве

29.11 / Стало известно о состоянии стрелявшего в нальчикской школе учителя

08.08 / Два российских мэра заболели коронавирусом

15.12 / Американский журнал рассказал о российском «танке-звере»

07.10 / MSNBC – РФ пообещала США не вмешиваться в выборы — а Белый дом поверил ей на слово

18.09 / Украина получила новое оборудование и сможет сама выявлять штаммы коронавируса

18.09 / Робот Boston Dynamics будет следить за безопасностью на заводе Hyundai в Южной Корее

12.07 / «Протестные» праймериз в Гогконге: число участников превысило 600000

23.05 / Собянин заявил о готовности систем Москвы к проведению ЕГЭ

02.08 / DE – зоозащитники обеспокоены судьбой «российской белухи-шпиона» Хвалдимира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика