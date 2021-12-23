Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Отвечая на вопрос журналиста о причинах новых волн коронавируса и повторном заражении вакцинированных, президент назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ на сегодняшний день составляет 59,4%, этого недостаточно, сообщил Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной. 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся <…> этого недостаточно», – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин рассчитывает, что РФ может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.

В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.

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