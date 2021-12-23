 

Следствие потребовало арестовать избивших фигуриста Соловьева

23.12.2021, 12:46, Новости дня
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Следствие ходатайствует о заключении под стражу двух молодых людей, обвиняемых в избиении в центре Москвы олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева, сообщили в прокуратуре столицы.

«С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



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