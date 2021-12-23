 

Военные США задержали в Аравийском море судно с российским оружием и патронами, судно затопили

23.12.2021, 12:34, Новости дня
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“Корабли Пятого флота США захватили около 1400 автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов на рыболовном судне без указания его принадлежности”, – говорится в сообщении.

Американские военные подчеркнули, что высадка на судно производилась в соответствии с международным правом.

По предварительной информации, судно направлялось из Ирана и использовалось для незаконной поставки оружия хуситам в Йемене. Это запрещено санкциями США и резолюцией Совета безопасности ООН, подчеркнули в Пятом флоте.

Пять членов экипажа задержанного судна представились йеменцами, их собираются переправить в Йемен.

После того, как автоматы и боеприпасы перенесли на эсминец США USS O’Kane (DDG 77), “где они ожидают окончательной утилизации”, судно затопили. Это объяснили угрозой для судоходства, так как судно не имеет “гражданства”.

“Военно-морские силы США регулярно проводят операции по обеспечению безопасности на море на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободный поток законной торговли и помешать транспортировке незаконных грузов, которые часто используются для финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Военные корабли ВМС США, действующие в районе Пятого флота США, изъяли около 8,7 тыс. единиц незаконного оружия в 2021 году”, – рассказали в военном ведомстве США.

Контекст:

АК-47 – автоматический карабин, который производился на оружейном заводе в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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