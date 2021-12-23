 

Путин появился на пресс-конференции в галстуке актуального цвета

23.12.2021, 12:02, Новости дня
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Президент Владимир Путин появился на пресс-конференции в «Манеже» в галстуке актуального цвета – синего с фиолетово-красным оттенком.

Ранее институт цвета Pantone выбрал этот оттенок главным цветом 2022 года.

В свою очередь телеведущая Ксения Собчак оценила костюм присутствующей на пресс-конференции журналистки, которая также выбрала цвет наряда Very Peri. 

«Цвет пантона вери пери. Молодец, а мы все по коммунистически в красном))) В следующем году приду в желтом», – написала она в Telegram. 

Ранее институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года, им стал Very Peri – синий с фиолетово-красным оттенком. 



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