“Хулиганка”. 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах

Берри снялась вместе с американским актером Джей Би Смувом

Актриса появилась в кадре в золотистом платье с декольте до талии, засветив голую грудь. В высоком разрезе она показала обнаженное бедро и пах.

“Когда приходит Клеопатра, Цезарь всегда побеждает”, – написала она.

Фото было сделано в рамках промокампании видеоигры Caesars Sportsbook.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

“Ты хулиганка, мисс Холли Берри!” – прокомментировал подписчик thirdeyeprophotography.

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