“Хулиганка”. 55-летняя Холли Берри оголила грудь и пах
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Берри снялась вместе с американским актером Джей Би Смувом
Актриса появилась в кадре в золотистом платье с декольте до талии, засветив голую грудь. В высоком разрезе она показала обнаженное бедро и пах.
“Когда приходит Клеопатра, Цезарь всегда побеждает”, – написала она.
Фото было сделано в рамках промокампании видеоигры Caesars Sportsbook.
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“Ты хулиганка, мисс Холли Берри!” – прокомментировал подписчик thirdeyeprophotography.
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