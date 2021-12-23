Бутусов: Ермак, нарушив указ Зеленского, заявил о “прекращении огня”, которое выгодно РФ. Получается, президент не может влиять на главу своего Офиса

Глава Офиса президента Андрей Ермак демонстративно нарушил указ президента Владимира Зеленского и, несмотря на прямой запрет президента, сделал официальное заявление и выступил с международной инициативой. Указ президента №671/2021, изданный сегодня, прямо запрещает кому-либо из чиновников делать какие-либо международные заявления и инициативы, кроме самого президента, премьер-министра и министра иностранных дел.

Но в 21.00 этот указ сразу нарушил глава Офиса президента и сделал таким образом незаконное заявление по самой болезненной теме – о войне на Донбассе.

Заявление Ермака о прекращении сопротивления украинскими войсками под видом “прекращения огня”, которое выгодно исключительно российским агрессорам, готовящим наступление, полностью противоречит международной обстановке. Вместо подготовки страны к сопротивлению Ермак фактически делает демобилизационные заявления, противоречащие государственным интересам.

Любые попытки Офиса президента требовать от украинских военных прекращения огня, когда российская угроза усиливается – это прямой вред обороне страны, ослабление нашего сопротивления и абсолютная безответственность власти. Как можно рассказывать агрессору о прекращении огня, когда Россия нас откровенно шантажирует?

Заявление главы Офиса президента должно быть признано недействительным. Господин Ермак должен немедленно удалить свое заявление и опровергнуть его содержание. Если это не будет сделано, значит, в стране есть один человек, для которого закон не писан и указы тоже, и значит, президент не может влиять на главу своего Офиса. Тогда кто кому из них подчиняется?

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

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