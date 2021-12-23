Бутусов: Ермак, нарушив указ Зеленского, заявил о “прекращении огня”, которое выгодно РФ. Получается, президент не может влиять на главу своего Офиса
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Глава Офиса президента Андрей Ермак демонстративно нарушил указ президента Владимира Зеленского и, несмотря на прямой запрет президента, сделал официальное заявление и выступил с международной инициативой. Указ президента №671/2021, изданный сегодня, прямо запрещает кому-либо из чиновников делать какие-либо международные заявления и инициативы, кроме самого президента, премьер-министра и министра иностранных дел.
Но в 21.00 этот указ сразу нарушил глава Офиса президента и сделал таким образом незаконное заявление по самой болезненной теме – о войне на Донбассе.
Заявление Ермака о прекращении сопротивления украинскими войсками под видом “прекращения огня”, которое выгодно исключительно российским агрессорам, готовящим наступление, полностью противоречит международной обстановке. Вместо подготовки страны к сопротивлению Ермак фактически делает демобилизационные заявления, противоречащие государственным интересам.
Любые попытки Офиса президента требовать от украинских военных прекращения огня, когда российская угроза усиливается – это прямой вред обороне страны, ослабление нашего сопротивления и абсолютная безответственность власти. Как можно рассказывать агрессору о прекращении огня, когда Россия нас откровенно шантажирует?
Заявление главы Офиса президента должно быть признано недействительным. Господин Ермак должен немедленно удалить свое заявление и опровергнуть его содержание. Если это не будет сделано, значит, в стране есть один человек, для которого закон не писан и указы тоже, и значит, президент не может влиять на главу своего Офиса. Тогда кто кому из них подчиняется?
Источник: Юрій Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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