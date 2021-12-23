Фурса: Коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений

По его словам, украинцам придется смириться с этим и платить. Фурса сказал, что жилищно-коммунальные услуги дорогие во многих странах – “и в Швейцарии, и в Великобритании, причем чем севернее, тем дороже”.

“Если мы говорим о коронавирусе и экономике, то мои экономические прогнозы никак не связаны с вирусом. Они основываются на том, что коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений”, – сказал он.

По словам Фурсы, в следующем году продолжится рост украинского ВВП, он будет выше 3%.

На вопрос, вырастут ли зарплаты украинцев, он ответил: “Украинские зарплаты растут с 2016 года и сегодня являются самыми высокими за всю историю страны, причем и в гривневом, и в долларовом эквиваленте. Это если смотреть на цифры. Если же спросить самих украинцев, они ответят, что этого роста не чувствуют. Но чувствовать или не чувствовать – это специфическая история. А то, что зарплаты растут вслед за ростом экономики – это факт”.

Экономист прогнозирует, что инфляция может замедлиться в 2022 году.

“Но здесь очень трудно делать прогноз, поскольку неясна мировая динамика, в частности, непонятно, что будет происходить с ценами на газ”, – подчеркнул эксперт.

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Представители правительства с тех пор неоднократно заявляли, что меморандум выполняется и тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут, об этом говорил и президент.

Однако 17 декабря глава правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко сказал, что реальная рыночная цена газа – 45 грн за 1 м³ и из-за разницы между рыночной ценой и тарифом НАК может не сохранить тариф на нынешнем уровне.

“Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны, с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники использования средств, потребителями, украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать”, – заявил Витренко.

17 декабря Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление, газ и электричество не будут увеличиваться до конца отопительного сезона.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил 22 декабря, что власти могут откорректировать тарифы.”Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10–11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения на протяжении нынешнего отопительного сезона не будет расти”, – уточнил Шурма.

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