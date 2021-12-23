 

Украина договорилась с Венгрией о гарантированных поставках газа – гендиректор “Оператора ГТС Украины”

23.12.2021, 11:48, Новости дня
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“Впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы. Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии относительно внедрения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина”, – написал он.

Гендиректор ОГТСУ отметил, что в соглашении предусмотрено “создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину”.

“Это шаг для усиления нашей безопасности и новых возможностей для трейдеров из Украины и Европы. […] Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн м³ газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа Киевом, являющимся крупнейшим потребителем газа”, – объяснил Макогон.

По его данным, вместе с мощностями из Словакии (27 млн м³) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн м³ в сутки.

“Пока сделка заключается на тестовые три месяца. За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению”, – подчеркнул Макогон.

Он рассказал, что первый месячный аукцион состоится 17 января.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159067561924081

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Из-за высокой стоимости газа в Украине прогнозировали ряд проблем, в том числе с поставками хлеба и с урожаем в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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