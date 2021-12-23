Ранняя смерть напрямую связана с количеством морщин

По словам ученых в области медицины из Франции, большое количество морщин на лбу может быть показателем того, что человек подвергается угрозе смерти раньше срока.

Портал “МедикФорум” опубликовал исследование, которым исследователи занимались на протяжении 20 лет. На проведение данного эксперимента согласились более 3 тысяч человек. Французские исследователи исследовали аудиторию в диапазоне от 32 до 62 лет. Основным предметом исследования была глубина морщин, которую оценивали по шкале от 0 до 3, где 0 – практически нет морщин, а 3 – глубокие морщины.

За 20 лет эксперимента умерло 233 человека. Проведя анализ всех данных, были сделаны выводы, что у тех людей, у которых глубина и количество морщин были больше, угроза ранней смерти почти в 10 раз больше чем у тех, у кого морщин практически нет.

Каким бы невероятным не казалось данное исследование, и какой бы удивительной не казалась связь между длиной жизни и морщинами, всему есть логическое объяснение. Ведь, чем глубже морщины у человека, тем больше он предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому, если с сердцем все в порядке, а морщины есть – можно не волноваться.

Источник: glas.ru